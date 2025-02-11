Александр Матяш называет это "тушением пожара", а не системной работой.

Создание специальных контрактов для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет - это несправедливый подход к мобилизации. Такое мнение в эфире "Новости.Live" высказал Александр Матяш, военнослужащий ВСУ.

"Есть люди, которые три года не вылезают с передовой. Если с 18-24 летними мы подписываем контракт на год, и человек после года службы может уволиться. Так почему этого не может сделать тот, кто три года ногами месит грязь, теряет здоровье. У меня в подразделении есть ребенок, ему 22 годика. Он воюет с 19. Как будет с ним? Он пошел по мобилизации добровольцем и не имеет никаких льгот и миллионов", - пояснил Матяш.

Он добавил, что в этом случае речь идет не о системной работе над уничтожением врага, а о "тушении пожара".

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"Так не должно быть. Если мы пытаемся затянуть 18-24 летних какой-то конфетой, то как насчет людей, которые воюют с начала или середины этой войны? Со мной сейчас в кабинете дяди. Почему они должны гнуть свои спины? Поэтому я считаю, что это история о популизме. Давайте, если мы будем делать мобилизацию, то будем делать общие условия для всех. И тогда люди будут понимать, на что они будут рассчитывать", - добавил Матяш.

Специальные контракты для 18-24 летних: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ рассказал, что Украина разрабатывает специальный контракт. Его целью является привлечение в ряды Сил обороны Украины мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Впоследствии Зеленский раскрыл детали этого контракта. Он предусматривает ряд льгот, в частности бесплатное обучение в любом вузе и ипотеку под 0%. Кроме того, по словам Зеленского, люди этого возраста могут подписать контракт на один год, а не до конца военного положения.

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