Подчеркнем, что эти причины необходимо подтверждать соответствующими документами или справками.

В Украине правительство существенно сократило перечень причин, по которым гражданам можно не являться в центры комплектования и социальной поддержки на повестке дня (военкоматов) во время мобилизации.

Решение было утверждено правительством №1108 от 30 сентября.

Так, по решению Кабмина уважительными причинами неприбытия или опоздания военнообязанного или резервиста для призыва на сборы в пункт в установленный срок признаются:

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болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Подчеркнем, что эти причины необходимо подтверждать соответствующими документами или справками.

Напомним, что ранее в перечень уважительных причин входили влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на сборы и помешала своевременному прибытию, сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях или другое весомое обстоятельство, которое не позволило призывнику вовремя прибыть к ТЦК.

Мобилизация в Украине

Как известно, мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. Она распространяется на мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

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