От чего будет зависеть решение о мобилизации конкретного осужденного? Дали объяснения.

В Украине не будут мобилизовать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, преступления, связанные с терроризмом.

Об этом заявил в недельном обзоре спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. По его словам:

"Решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение". Видео дня

Как уточнил Лазуткин, ограничения будут действовать для таких категорий лиц, которые отбывают наказание или были осуждены:

За преступления против основ нацбезопасности Украины;

умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступления против половой свободы и неприкосновенности;

преступления, связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких людей;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особо тяжкие коррупционные преступления.

"Решение об условно досрочном освобождении принимает суд. Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей. Закон вступит в силу после подписания президентом и на следующий день после его официального опубликования", - добавил спикер Минобороны.

Мобилизация заключенных - что говорит правительство Украины

Министерство юстиции Украины не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, совершившим преступления на службе, а также преступления против государственности.

Глава министерства Денис Малюська отметил, что предпочитает позволить военным командирам самим выбирать, кого они готовы приобщить к армии, однако вопрос исключения этих двух категорий осужденных обсуждается.

"Военные, например, не очень в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления. Например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Отпускать таких людей второй раз не очень хочется", - отмечал Малюська.

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