В Украине не будут мобилизовать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, преступления, связанные с терроризмом.
Об этом заявил в недельном обзоре спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин. По его словам:
"Решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение".Видео дня
Как уточнил Лазуткин, ограничения будут действовать для таких категорий лиц, которые отбывают наказание или были осуждены:
- За преступления против основ нацбезопасности Украины;
- умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких людей;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- особо тяжкие коррупционные преступления.
"Решение об условно досрочном освобождении принимает суд. Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей. Закон вступит в силу после подписания президентом и на следующий день после его официального опубликования", - добавил спикер Минобороны.
Мобилизация заключенных - что говорит правительство Украины
Министерство юстиции Украины не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, совершившим преступления на службе, а также преступления против государственности.
Глава министерства Денис Малюська отметил, что предпочитает позволить военным командирам самим выбирать, кого они готовы приобщить к армии, однако вопрос исключения этих двух категорий осужденных обсуждается.
"Военные, например, не очень в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления. Например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Отпускать таких людей второй раз не очень хочется", - отмечал Малюська.