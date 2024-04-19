Законопроект №11143 предлагает вернуть почти все пункты относительно персональных данных, которые удалось исключить в другом законопроекте.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты о Реестре военнообязанных (11143) и о начальной общевойсковой подготовке (11092). Их рекомендовали к первому чтению парламента.

Как сообщила член комитета Ирина Фриз, законопроект №11143 предлагает вернуть почти все пункты относительно персональных данных, которые удалось исключить в законопроекте о Реестре военнообязанных, резервистов и призывников во время его рассмотрения в парламенте.

Авторы предлагают вернуть в Реестр военнообязанных:

Видео дня

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210- Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении);

уже не по согласию, а обязательно - сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНУКПП) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу;

сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица-должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);

сведения о подозрении в совершении уголовного преступления;

сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО);

сведения о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения;

сведения об опыте работы по специальности и тому подобное.

"Другая ошибочная норма этого законопроекта - о снятии запрета на оброботку информации, составляющей государственную тайну и единых реестров с использованием облачных ресурсов за рубежом", - отметила Фриз.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 года он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

УНИАН ранее рассказал об основных изменениях и нормах нового закона. Подробнее читайте в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: