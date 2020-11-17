Водителям советуют объезжать улицу Грушевского.

Движение по улице Михаила Грушевского в столице утром во вторник, 17 ноября, перекрыли митингующие. Читайте такжеНа грани закрытия: в Ривне предприниматели протестуют против карантина выходного дня (фото, видео)

"Грушевского перекрыта в обоих направлениях митингующими", - сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

О митинге в центре Киева сообщает и Telegram-канал "Киев Оперативный" и советует водителям объезжать улицу Грушевского.

Как можно увидеть на опубликованном видео, участники акции ходят с флагами движения в защиту физических лиц-предпринимателей с надписями Save ФОП.

Одна из причин акции - митингующие выступают за отмену карантина выходного дня.

Пробки в центре Киева: карта

Сегодня в Киеве возле Кабинета министров Украины началась акция протеста "Кабмин на карантин!", организованная объединением предпринимателей "Совет Городов Защита ФЛП". В акции участвуют предприниматели малого и среднего бизнеса, а также бизнес-объединения и ассоциации со всей Украины.

Карантин выходного дня

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Верховной Раде рекомендуют правительству смягчить ограничения карантина выходного дня.

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Автор: Ольга Робейко