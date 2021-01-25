В центре Киева полиция перешла на усиленное дежурство в связи с анонсированными акциями протеста, возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам.
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка в ходе проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.
Указывается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествий к государственным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - отметили в полиции.
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Вместе с тем полиция призывает организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства, карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.
Митинги в Киеве: что известно
- Сегодня, 25 января, в центре Киева запланирован ряд акций протеста.
- В частности, в 10:00 запланирован пациентский мирный пикет "Два шага боли" в поддержку проекта закона об использовании медицинского каннабиса.
- Также должна состояться акция протеста против высоких тарифов на газ и электроэнергию.
- Кроме того, вечером запланировано Шествие, посвященное почтению памяти первых погибших Героев Небесной сотни.
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