Минздрав закупил костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду, завышения цен не было - Степанов

По словам руководителя Минздрава, сегодня 20% всех больных в Украине составляют медики.

Министр здравоохранения Максим Степанов опровергает информацию о закупке костюмов для медиков по завышенным ценам.

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. «Нет никакого завышения (закупки по завышенным ценам - УНИАН), потому что сравнивают костюмы биологической защиты от вирусных агентов с костюмом, который называется «рабочая одежда», то есть это - костюм маляра или костюм, который используется в розничной торговле», - сказал он.

Степанов констатировал, что украинским медикам нужны именно костюмы биологической защиты, чтобы они не заболели во время контактов с инфицированными коронавирусом.

«На сегодняшний день 20% всех больных - это медики, именно поэтому Минздрав закупал костюмы биологической защиты, а не рабочую одежду», - пояснил министр.

«То, что были завышены цены, - это банальная манипуляция, которая не имеет ничего общего с реальностью», - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, за месяц с начала карантина (12 марта) Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране.

23 апреля заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, что закупка дорогих костюмов для медиков - по 488 грн вместо 300 грн за штуку у другого поставщика - обусловлена ​​лучшей степенью защиты.