На сегодня в "красной" зоне эпидопасности остаются шесть областей Украины.

В "красной" зоне эпидемической опасности остаются шесть областей Украины.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Министерства здравоохранения данные.

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Так, по состоянию на сегодня "красный" уровень эпидопасности установлен в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В "оранжевой" зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области, а в "желтой" - Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

В то же время по данным за вчера, 4 мая, ни в одном регионе не превышен показатель госпитализаций больных COVID-19, который должен быть менее 60 на 100 тыс. населения.

Вместе с тем известно, что Черкасская область оказалась на грани попадания в "красную" зону карантина.

По состоянию на утро 5 мая 2021 года в Украине было зафиксировано 2576 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировали 1671 лицо. Выздоровели 7728 человек. Летальных исходов зарегистрировано 161.

За все время пандемии в Украине заболели 2090986 человек. Выздоровели 1697358 человек. Летальных исходов зафиксировано 45077.

Карантин в Украине: что известно

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Автор: Антонина Доломанжи