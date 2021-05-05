За сутки в Украине заболевание обнаружили у 2 576 человек, умер 161 пациент.

В Украине за минувшие сутки у 2 576 человек обнаружили коронавирус - из них 103 ребенка и 30 медработников. 7 728 украинцев выздоровели. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

За минувшие сутки от недуга умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов в стране возросло до 45 077.

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Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 090 986 COVID-случаев, выздоровели 1 697 358 пациентов, умерли 45 077 человек.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Тест на коронавирус в Украине

Количество проведенных тестов оставляет желать лучшего. В целом лаборатории осуществили 29 154 тестов на коронавирус за сутки: методом ПЦР — 19 206, методом ИФА — 4 071. Также сделали 5 877 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,5 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 3 425 украинцев. Всего первую прививку в Украине получили 759 432 человека, а 303 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.

Ни одной прививки за сутки не сделали во Львовской и Хмельницкой областях.

Прививка проводилась 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки.

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко