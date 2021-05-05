В Украине за минувшие сутки у 2 576 человек обнаружили коронавирус - из них 103 ребенка и 30 медработников. 7 728 украинцев выздоровели. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
За минувшие сутки от недуга умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов в стране возросло до 45 077.
Читайте также"Будем иметь бешеную заболеваемость": врач предупредил об опасности "индийского" штамма COVID-19
Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине обнаружили 2 090 986 COVID-случаев, выздоровели 1 697 358 пациентов, умерли 45 077 человек.
По данным Совета национальной безопасности и обороны, Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.
Тест на коронавирус в Украине
Количество проведенных тестов оставляет желать лучшего. В целом лаборатории осуществили 29 154 тестов на коронавирус за сутки: методом ПЦР — 19 206, методом ИФА — 4 071. Также сделали 5 877 экспресс-тесты на антиген к вирусу.
За все время в Украине провели более 9,5 млн ПЦР-тестов.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 3 425 украинцев. Всего первую прививку в Украине получили 759 432 человека, а 303 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.
Ни одной прививки за сутки не сделали во Львовской и Хмельницкой областях.
Прививка проводилась 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки.
По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 514 821 человек.
Коронавирус в Украине: что известно
- Минздрав: в ближайшие дни "красную" зону карантина могут покинуть еще четыре области
- Россия является главным автором "фейков" о вакцинах от коронавируса - Степанов
- Социолог рассказал, почему украинцы меняют отношение к вакцинации от коронавируса
- Людей мало, в масках не все: СМИ показали, как соблюдают карантин в метро Киева (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram