В области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования, а процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель - 100%).

В Черкасской области ухудшились эпидемические показатели, ее могут перевести из "оранжевой зоны" опасности распространения COVID-19 в "красную".

Об этом сообщается в Telegram-канале коронавирус в регионах.

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В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом – и Черкасская область может попасть в "красную" зону.

В области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования, а процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель - 100%).

Карантин в Украине: что известно

С 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области перешли из "красной зоны" эпидемической опасности к "желтой". Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области оставались в "красной" зоне.

С 5 мая в Житомирской области ослабляют карантинные мероприятия регион перейдет из красной зоны эпидемической опасности в желтую.

В Минздраве предполагали 4 мая, что Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области также смогут выйти из красной зоны карантина, если тенденция к улучшению эпидситуации у них сохранится.

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Автор: Виктория Гордиенко