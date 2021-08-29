Заключенным надо работать не только ради заработка, но и для ресоциализации, считает министр Малюська.

Министр юстиции Украины Денис Малюська устроил на работу в свое ведомство осужденную преступницу, которая отбывает пожизненное лишение свободы.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, подбивая итоги своего прибывания на должность.

"Пожизненно осужденного (а точнее осужденную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - признался министр.

Читайте такжеАмнистия в Украине: стало известно, кто сможет получить освобождение от наказанияПо его словам, пожизненно осужденным надо работать не только ради заработка, но и для ресоциализации. Причем последнее Малюська назвал "главной целью, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков".

Какие именно обязанности исполняет осужденная работница Министерства юстиции и за какие именно преступления она отбывает наказание, чиновник не уточнил.

Напомним, ранее в этом году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об условно-досрочном освобождении лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Автор: Станислав Кожемякин