Шутка стала явью: Минюст начал продавать породистых собак за долги их владельцев

На торги выставлены пит-бультерьер за 112 грн и восточноевропейская овчарка за 1300 грн.

Минюст на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продает за долги собак.

Соответствующая информация содержится на сайте СЕТАМ.

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В частности, вниманию участников торгов на 22 мая предлагается лот «Собака породы «Пит-бультерьер» 2015 г. р.» со стартовой ценой 112,5 грн, и на 25 мая лот «Собака породы Восточноевропейская овчарка» с начальной ценой 1300 грн.

Отмечается, что первый пес был конфискован в рамках ареста имущества должника еще в октябре прошлого года в Донецкой области, второй в марте текущего - в Хмельницком.

На сегодня об участии в торгах по пит-бультерьеру не заявлен ни один участник, овчарку купить сейчас желает один покупатель.

Напомним, в феврале этого года народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.

Заявление депутата вызвало волну критики и породило множество мемов в соцсетях.