С целью структуризации мероприятий, которые будут проводиться к 30-летию Дня Независимости, Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
"Для того, чтобы структурировать тот масштаб мероприятий, которые будут проводиться к 30-летию независимости, МКИП была создана цифровая карта событий. Ведь чтобы из нескольких сотен мероприятий, которые мы будем реализовывать с ОГА, выбрать себе несколько по нраву - надо действительно иметь выдержку. Именно карта событий и упрощает эту задачу, собирая информацию о каждом из них в одном месте", – сказал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
На цифровой карте событий в интерактивном формате будут отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит функционал поиска по локации и дате, ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.
Читайте такжеВ Киеве в августе трижды проведут масштабные репетиции военного парада: названы датыБлагодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать посещение.
Посмотреть события ко Дню Независимости Украины можно по ссылке.
День Независимости Украины: годовщина
В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания парламента.