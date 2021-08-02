На ней в интерактивном формате будут отображаться место, время, дата и другая информация о событиях.

С целью структуризации мероприятий, которые будут проводиться к 30-летию Дня Независимости, Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Для того, чтобы структурировать тот масштаб мероприятий, которые будут проводиться к 30-летию независимости, МКИП была создана цифровая карта событий. Ведь чтобы из нескольких сотен мероприятий, которые мы будем реализовывать с ОГА, выбрать себе несколько по нраву - надо действительно иметь выдержку. Именно карта событий и упрощает эту задачу, собирая информацию о каждом из них в одном месте", – сказал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

На цифровой карте событий в интерактивном формате будут отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии. Карта также содержит функционал поиска по локации и дате, ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Читайте такжеВ Киеве в августе трижды проведут масштабные репетиции военного парада: названы датыБлагодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать посещение.

Посмотреть события ко Дню Независимости Украины можно по ссылке.

День Независимости Украины: годовщина

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания парламента.

Автор: Екатерина Гирнык