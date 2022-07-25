Пока война продолжается, сложно оценить, как будут складываться отношения между странами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уверен, что минимум ближайшие одно-два поколения не станут мириться с россиянами.

Об этом шла речь в его интервью "Главред".

Так, отвечая на вопрос о том, какими будут отношения между Украиной и Россией в ближайшие 10-15 лет, Ким подчеркнул, что роль в этом будет играть течение войны.

"Если мы будем говорить о таких событиях, которые возможны, когда отступят со стороны Херсонской области и всплывут такие же случаи, как Буча, то вероятность того, что мы с кем-то помиримся, сильно падает. Если мы говорим о количестве жертв и раненых с обеих сторон, о том, что семьи потеряли близких - это будет влиять на общее мнение о том, что мы дальше делаем", - сказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что пока война продолжается, сложно оценить, какой является средняя температура по палате в вопросе отношения к россиянам.

"В середине пути это невозможно оценить, потому что любое триггерное событие может надолго отбросить мирные отношения с россиянами. Я думаю, что минимум одно-два поколения не будут мириться - рвутся все связи, ментальные и родственные, с Россией", - добавил он.

Как писал УНИАН, ранее исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Бутрий заявил, что когда украинские военные зайдут в Херсон, то мир увидит еще одну Бучу.

"Вы все видели Бучу, Ирпень. Поверьте, это изверги. И когда мы зайдем на территорию Херсона, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу. Они прибегают к самым страшным преступлениям", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, согласно которым абсолютное большинство украинцев негативно относятся к руководству Беларуси (95%) и России (98%).

Анализ мирового общественного мнения показал, что рейтинг России снизился после ее вторжения в Украину, в то время как отношение к США и НАТО в целом осталось позитивным.

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