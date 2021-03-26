8-летняя украинка Милана Маханец, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее "романа" с блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.
Об этом девочка сообщила с "историях" в Instagram. По ее словам, соцслужбы приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати".
Читайте также"Роман" юных блогеров: аккаунты 8-летней девочки и 13-летнего подростка заблокировалиМилана возмущена сложившейся ситуацией, она написала, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".
"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – возмутилась 8-летняя звезда соцсетей.
Также девочка добавила, что родители ее возлюбленного Паши запретили им общаться, правда, она не знает - навсегда или временно.
Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений
- Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.
- 8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.
- В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызвали на допрос.
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