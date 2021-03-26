Девочка рассказала, что ей запретили общаться с Пашей.

8-летняя украинка Милана Маханец, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее "романа" с блогером Пашей Паем, пожаловалась на социальные службы.

Об этом девочка сообщила с "историях" в Instagram. По ее словам, соцслужбы приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати".

Читайте также"Роман" юных блогеров: аккаунты 8-летней девочки и 13-летнего подростка заблокировалиМилана возмущена сложившейся ситуацией, она написала, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – возмутилась 8-летняя звезда соцсетей.

Также девочка добавила, что родители ее возлюбленного Паши запретили им общаться, правда, она не знает - навсегда или временно.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко