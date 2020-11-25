Орешников в свое время был активистом российского "Реструкта", в 2016 году отказался от гражданства РФ и получил украинский паспорт.

Украинского активиста, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в Джакарте по требованию РФ. Индонезийские власти могут выдать его России.

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Об этом в своем Telegram сообщает журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, гражданина Украины задержали 6 ноября. Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало.

При задержании у Орешникова были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

Кто такой Михаил Орешников

Как отмечает Цаплиенко, Орешников - бывший гражданин РФ, активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал сообщество о преступлениях т. н. «зеленых человечков» в Украине.

За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и подвергался пыткам. Из-за угрозы своей жизни летом 2014 года попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. Имея украинские корни, Орешников получил паспорт Украины в 2016 году, отказавшись от гражданства РФ.

"Некоторые мои коллеги вменяют Михаилу его участие в российском националистическом движении «Реструкт». Но, когда он оказался в Украине, то, по его словам, увидел «менталитет, противоположный рабскому и советскому». Надеюсь, сказал искренне. Как бы то ни было, на сегодня он украинский гражданин, а Украина должна стоять за своих», - отметил журналист.

Отметим, 10 лет назад Орешников был активным членом скандального российского неонацистского движения «Реструкт» Максима «Тесака» Марцинкевича.

После переезда в Украину некоторое время работал в пресс-службе батальона «Азов». В последние годы занимался веб-разработкой, писал музыку в жанре техно-фолк и порой выступал как диджей. Вел блог в Instagram.

Смерть Тесака

16 сентября, стало известно о смерть Максима Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

Причиной смерти Марцинкевича стало якобы самоубийство. Однако отец погибшего в это не верит.

Против "Тесака" было возбуждено четыре уголовных дела.

По совокупности двух приговоров ему было назначено 3,5 года лишения свободы, по последнему - 2 года и 10 месяцев.

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Автор: Дмитрий Захаров