Киевляне возмущены проведением работ в утренние часы.

В Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь на входе на станцию метро "Почайна".

Соответствующие фото появились в соцсети.

Причиной является установка новых турникетов на станции.

"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайне, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещения метро", - пишет "Киев оперативный" в Facebook.

На странице КП "Киевский метрополитен" на днях сообщалось, что с 13 по 16 марта южный вестибюль "Почайной" не будет работать из-за замены старых турникетов на современные. В комментариях к сообщению некоторые киевляне сегодня выразили возмущение искусственно созданной толпой на станции.

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Автор: Юрий Годован