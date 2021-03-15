В Киеве сегодня утром образовалась огромная очередь на входе на станцию метро "Почайна".
Соответствующие фото появились в соцсети.
Причиной является установка новых турникетов на станции.
"Новые турникеты, которые недавно были установлены на Почайне, просто "отлично" выполняют свою функцию - очередь образовалась еще до входа в помещения метро", - пишет "Киев оперативный" в Facebook.
На странице КП "Киевский метрополитен" на днях сообщалось, что с 13 по 16 марта южный вестибюль "Почайной" не будет работать из-за замены старых турникетов на современные. В комментариях к сообщению некоторые киевляне сегодня выразили возмущение искусственно созданной толпой на станции.
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