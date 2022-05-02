Проголосовать можно до 9 мая.

Вчера, 1 мая, завершился первый этап сбора предложений для переименования 5 станций метрополитена. Свои идеи подало 18 812 желающих.

Об этом сообщил начальник метрополитена Виктор Брагинский.

Сейчас отобрано по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Как сообщалось, планируют переименовать станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

Теперь "Минская" может стать "Варшавской", "Вышгородской", "Мариупольской", "Бучанской" или же остаться "Минской".

Станция "Героев Днепра" может носить название "Героев Мариуполя", "Героев Украины", "Вышгородская", "Северная" или остаться "Героев Днепра".

"Дружбы народов" предлагают переименовать в "Ботаническую", "Европейскую", "Зверинецкую", "Единства Украины" или "Героев Мариуполя".

"Площадь Льва Толстого" может быть переименована в честь Василия Стуса, Лины Костенко, Степана Бандеры, Ивана Франко или Леси Украинки.

"Берестейскую" предлагают назвать "Бучанской", "Варшавской", "Мариупольской", "Степана Бандеры" или же оставить "Берестейской".

Выбрать один из вариантов нового названия для каждой станции можно до 9 мая. Проголосовать можно по ссылке https://forms.gle/QLJWZ1Sf3eCi4b3x6.

По словам начальника метрополитена, среди предложений встречались и довольно экзотические варианты. Например, для "Минской" предлагали названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная", "Героев Днепра" - "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

"Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляниця", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Красная калина".

Как писал УНИАН, предложение дерусифицировать названия станций метро руководитель подземки подал 8 апреля. Инициативу поддержал городской голова Виталий Кличко и депутатский корпус Киевсовета.

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