Компания закупила для Красного креста строительные материалы для укрепления грунтов возле памятника архитектуры в центре столицы.

Общество Красного креста в Украине попросило компанию "Метинвест" помочь в реконструкции исторического здания на улице Пушкинской в центре Киева.

Здание, где расположен офис этой неприбыльной организации, нуждается в дорогостоящем укреплении грунтов, которое она не может себе позволить. В "Метинвесте" откликнулись на просьбу Красного креста и закупили для него необходимые строительные материалы.

Стоит отметить, что Метинвест и Красный крест давно сотрудничают в вопросах оказания помощи мирным жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий.

Читайте также"Метинвест" направил более 50 миллионов на реконструкцию парка в Мариуполе"Сотрудничество с такой социально ответственной компанией как Метинвест расширяет наши возможности. Мы заинтересованы в объединении усилий и партнерстве в вопросах оказания помощи нуждающимся во всех регионах Украины. Кроме того, как Общество Красного Креста, так и компания Метинвест и Фонд Рината Ахметова предоставляют поддержку и уделяют особое внимание регионам, которые пострадали от конфликта на востоке Украины. Их вклад сложно переоценить, они первые пришли на помощь и помогли выжить жителям городов и сел на линии разграничения", - подчеркнул генеральный директор Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Благодаря их усилиям удалось восстановить поврежденные обстрелами многоквартирные дома, социальные объекты и инфраструктуру в прифронтовых городах. Общество Красного Креста также обеспечивает жителей Донбасса гуманитарными наборами, помогает восстанавливать разрушенное в результате обстрелов жилье.

"Такая синергия крупного бизнеса, власти, международных организаций, громады - пример успешного взаимодействия. Уверен, совместными усилиями мы восстановим мирную жизнь в прифронтовых городах, сделаем громады успешными", - отметил директор департамента по региональному развитию компании "Метинвест" Александр Вишняков.

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Автор: Иван Бойко