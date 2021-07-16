В университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, которые будут открыты для всех мариупольцев.

Группа "Метинвест" начинает строительство в Мариуполе университетского городка первого в Украине негосударственного горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что университетский комплекс расположится в центре Мариуполя, позади площади Свободы. Сейчас участок площадью около 3,5 гектара пустует.

Планируется, что здесь появится вся необходимая для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктура – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк. При этом спортивный комплекс и парк будут открыты для всех мариупольцев. Концепция общественного пространства сейчас разрабатывается.

Отмечается, что вуз уже получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук.

Здание университета обещают строить по самым современным технологиям из стали "Метинвеста".

На этом же участке появится 6-этажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков заверил, что университет уже в сентябре 2022 года откроет свои двери для первых студентов.

""Метинвест Политехника" – грандиозный образовательный и инфраструктурный проект. Для Мариуполя – это привлечение в город талантливой молодежи, для страны – новое качество образования, для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства. Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалавриата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", - отметил Рыженков.

Что такое «Метинвест Политехника»

"Метинвест Политехника" позиционируется как университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет учрежден в июне 2020 года Группой Метинвест. Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут обучаться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Иван Бойко