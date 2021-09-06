В этом году празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября.

В город Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана прибыли более 27,7 тыс. хасидов из 10-ти стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 тыс. 757 хасидов из 10-ти стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с мемориальным комплексом спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность паломников. Среди направлений, которые способствуют предупреждению чрезвычайных происшествий есть и профилактические.

"Для этого спасатели в местах массового скопления ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу. Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки на английском языке", - говорится в сообщении.

Празднование Рош га-Шана в Умани

В этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 6-8 сентября.

Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

4 сентября в Умани начал работу межведомственный штаб для оперативного реагирования на все события во время празднования Рош га-Шана. В его состав включены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной миграционной службы и Национальной полиции.

Кроме того, вместе с полицейскими и нацгвардейцами в Умани работают полицейские Государства Израиль.

Автор: Светлана Макринская