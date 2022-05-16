После оккупации в Конотопе около сотни домов нуждаются в ремонте.

Городской голова Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин заявил, что коллаборанты, которые в оккупации помогали врагу, свободно гуляют по городу, а силовые органы их не задерживают.

Об этом он сказал во время всеукраинского телемарафона.

"К большому сожалению, люди, которых весь город знает, что они помогали армии РФ, спокойно передвигаются по городу. Никто ими не занимается. Есть разные информационные диверсанты. Здесь в городе ими никто не занимается. Хотя я уже несколько раз писал заявление в Службу безопасности Украины и указывал на откровенные факты реальных преступлений", - сказал он.

Также, по его словам, после запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города некоторые общины заявили о желании перейти к Украинской православной церкви.

Семенихин также сообщил, что после оккупации в Конотопе около сотни домов нуждаются в ремонте.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля городской голова Конотопа Артем Семенихин заявлял о необходимости работы СБУ в городе для выявления диверсантов.

4 мая Семенихин запретил на территории города деятельность УПЦ МП.

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