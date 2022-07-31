По словам мэра Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено почти 70% города.

Уже прошло почти четыре месяца с того момента, как наши защитники освободили от российских агрессоров небольшой уютный городок Ирпень в Киевской области.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Ирпене, чтобы зафиксировать, как оживает городок после российской агрессии.

Хоть в городе активно ведутся восстановительные работы, а жители пытаются вернуть к нормальной жизни, в частности, проводя солнечные летние дни на городском пляже, куда не посмотри – все напоминает о жестоких преступлениях российских оккупационных войск.

Сгоревшие дома, разбитые машины, уничтоженная инфраструктура – по словам мэра Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено почти 70% города.

Как сообщал УНИАН, город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, был освобожден из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.

Ранее Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень. Они осмотрели разрушенный город и ознакомились с планами его восстановления.

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