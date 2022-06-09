В четверг, 9 июня, Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - подчеркнул городской голова.
Как писал УНИАН, в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".
Также Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.