Мэр подчеркнул, что с территории Беларуси в украинские населенные пункты летели ракеты и происходило вторжение российских войск в Украину.

В четверг, 9 июня, Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - подчеркнул городской голова.

Как писал УНИАН, в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Также Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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