Олег Буряк отметил, что с российскими военными пытаются договориться о возвращении сына, но безрезультатно

Российские оккупанты похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Владиславу всего лишь 16 лет.

Об этом Буряк рассказал во время брифинга.

Инцидент произошел 8 апреля в 11:22 на российском блокпосте в Васильевке, когда его проезжала эвакуационная колонна из Мелитополя в Запорожье.

По словам Буряка, оккупанты держали авто на блокпосте около трех часов, после чего отпустили всех, кроме Владислава. На данный момент его местонахождение неизвестно.

"Владислав был на заднем сиденье авто и что-то смотрел на мобильном телефоне. Тогда на блокпосте российский военный обратился к нему с вопросом, не ведет ли он видеосъемку. Мой сын ничего не ответил, и тогда оккупант забрал у него телефон. После этого началась проверка документов. Я думаю, что когда российский военный увидел фамилию Буряк, сразу все стало понятно. Наверное, у них уже была информация обо мне, какую должность я занимаю", - рассказал глава Запорожской РГА.

Кроме того, он рассказал, что похитители позвонили на днях маме Владислава и они смогли немного поговорить. Сейчас ведутся переговоры по возвращению подростка ребенка из плена, но пока видимых результатов нет.

"Мой сын ни военный, ни политик. Я не понимаю, почему до сих пор удерживают моего ребенка", - подытожил Буряк.

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка. По предварительным данным, Буряк заявил, что его 16-летнего сына россияне похитили на блокпосте в Васильевке. Юноша ехал в машине, которая двигалась в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.

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