По словам очевидцев, авто держали на блокпосту три часа, а потом всех, кроме 16-летнего парня, отпустили.

В Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка.

Об этом сообщил сам председатель Запорожской РГА в комментарии корреспонденту Укринформ.

По предварительным данным, Олег Буряк заявил, что его 16-летнего сына россияне похитили на блокпосте в Васильевке. Юноша ехал в машине, которая двигалась в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.

"Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины", - сказал глава РГА.

По словам очевидцев, авто держали на блокпосте три часа. После чего всех, кроме 16-летнего парня, отпустили. Знакомые рассказали, что умоляли отпустить Влада, но зря.

"У них (военных - ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", - добавил Буряк.

Вас также могут заинтересовать новости: