Решение принято Комитетом ВРУ.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник, 15 июля, решил снять Марьяну Безуглую с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом сообщила в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", - написала она.

В то же время, на сегодня Безуглая остается заместителем председателя Комитета.

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Она быстро отреагировала на лишение должности, заявив, что "подкомитета не существует", и раскритиковала Комитет.

"Вы молчите внутри и снаружи. Ни одного решения Комитета за месяцы", - написала нардеп.

При этом она отметила, что остается заместителем председателя Комитета, членом Комитета и народным депутатом Украины, и добавила, что "дело не в визитках, дело в делах".

Как Безуглая критикует военное руководство Украины

Народный депутат Марьяна Безуглая известна своей многочисленной критикой украинского военного командования. В частности, объектом ее критики был уже бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сейчас же своими заявлениями нардеп критикует нынешнего главнокомандующего ВСУ Сырского.

Учитывая такие заявления Безуглую часто обвиняли в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине.

Также Безуглая использовала удар по "Охматдету" как повод, чтобы раскритиковать и работу Воздушных сил.

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