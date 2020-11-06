Виталий Маркив имеет звание старшего сержанта Национальной гвардии Украины.

Оправдан итальянским судом украинец Виталий Маркив после отпуска продолжит свою службу в батальоне Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого, который базируется в Киеве.

Виталий Маркив имеет звание старшего сержанта Национальной гвардии Украины, пишет OBOZREVATEL.

"Он все еще в этом батальоне. Когда именно приступит к службе, пока сказать сложно", – рассказал собеседник издания.

Дело Маркива: суд и возвращение в Украину

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидался весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предварительном заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

З ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив прибыл в Киев.

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Автор: Олег Давыгора