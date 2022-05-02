У людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Продолжается мариупольская гуманитарная операция. За два первых дня мы эвакуировали более ста женщин, детей и стариков с территории металлургического комбината "Азовсталь". Как известно, на "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты", - отметила она.

Верещук напомнила, что многократные попытки эвакуировать гражданских в течение последних недель успеха не имели.

"Ситуацию под личный контроль взял президент Зеленский. 27 апреля состоялась встреча президента Украины с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По результатам встречи была достигнута договоренность о совместной гуманитарной операции Украины с ООН и Международным Комитетом Красного Креста. Как бы ни складывалась военная ситуация вокруг Мариуполя, мы будем бороться за каждого нашего воина и гражданского, которые остаются в городе. Мариупольская гуманитарная операция будет продолжаться, пока не достигнем своих целей - спасения жизней наших граждан", - подчеркнула Верещук.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

"Первая группа примерно из 100 человек уже движется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией других гражданских с территории завода", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, рассказали в Красном Кресте.

Вместе с тем, эвакуация из Мариуполя мирного населения, находящегося не на "Азовстали", а в других районах города, перенесена на завтра, 2 мая. Эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

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