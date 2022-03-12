Депутаты добавили, что Путин будет побежден.

К жителям Мариуполя обратились депутаты Европарламента. Они выразили слова поддержки и подчеркнули, что город точно одержит победу.

Депутаты заверили, что сердца всех жителей Германии и сердца Европейского союза вместе с мариупольцами. Они опубликовали видеообращение 12 марта.

Депутаты добавили, что Путин будет побежден. Главное - быть сильными. К тому же они сообщили, что сейчас находятся во Львове.

"Наши мысли и наши молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет побежден", – заявили депутаты Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Родов, Энергодар, Изюм, с Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и из Бородянки. Однако российские войска не пропустили в Мариуполь. Сегодня будет новая попытка.