К жителям Мариуполя обратились депутаты Европарламента. Они выразили слова поддержки и подчеркнули, что город точно одержит победу.
Депутаты заверили, что сердца всех жителей Германии и сердца Европейского союза вместе с мариупольцами. Они опубликовали видеообращение 12 марта.
Депутаты добавили, что Путин будет побежден. Главное - быть сильными. К тому же они сообщили, что сейчас находятся во Львове.
"Наши мысли и наши молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет побежден", – заявили депутаты Европарламента.
Как сообщал УНИАН, 11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Родов, Энергодар, Изюм, с Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и из Бородянки. Однако российские войска не пропустили в Мариуполь. Сегодня будет новая попытка.