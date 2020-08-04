Журналисты узнали, как люди Януковича хотят обогатиться за счет Александровского конного завода на Луганщине

Новоолександривськийкинний завод в Луганской области. Он принадлежит ГП "Коневодство Украины". В последние годы начался упадок. Кони голодные и истощенные. А урожай гнил прямо на полях.

Виктор Янукович возвращается в Украину, но не собственной персоной, а через своих людей. Смотрящие Виктора Федоровича в прямом смысле на коне. И они галопом возвращают старые схемы в государственные предприятия - например, коневодство Украины, которое владеет угодьями на миллиарды по всей стране. Так кого поставят, чтобы эти миллиарды укротил, и кто покрывает эту должность уже в новой зеленой команде.

Об этом говорится в сюжете "Грошей". Породистые лошади и тысячи гектаров плодородных земель - это Новоолександривськийкинний завод в Луганской области. Он принадлежит ГП "Коневодство Украины". В последние годы начался упадок. Кони голодные и истощенные. А урожай гнил прямо на полях. Местные работники говорят, что упадок начался на заводе когда пришел новый инвестор - частный конный клуб "Миллениум", который принадлежит Константину Згаре. Его называли конюхом Януковича.

В 2020 году председателем ГП "Коневодство Украины" назначили Евгения Веретюка. Говорят, что Веретюк и Згара в одной команде. Говорят, что его поставили, чтобы восстановить теневые схемы Згары.

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