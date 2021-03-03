После приговора за взятку Юрий Товт назначен на должность заместителя начальника одного из отделов на Львовской таможне.

Бывший государственный инспектор отдела таможенного оформления №1 таможенного поста «Краковец» Львовской таможни ДФС Юрий Товт, который несколько лет назад был осужден Яворивским райсудом за получение неправомерной выгоды в сумме 200 долларов США, возвращается на пост Львовской таможни Гостаможслужбы.

Как убеждают информированные источники Высокого замка во Львовской таможне, после приговора за взятку Юрий Товт назначен на должность Заместителя начальника управления-начальника отдела мобильных сканирующих систем управления технических средств таможенного контроля Львовской таможни.

Напомним, Яворивский районный суд Львовской области приговором от 14.12.2015 года признал Юрия Товта виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 К К Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысяча пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, начисляющего сумму 25 500 гривен. Кроме того, суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок один год.

После увольнения из таможенных органов и осуждения за коррупционное преступление Юрий Товт, судя по его электронным декларациям, получал доход от предпринимательской деятельности, а также заработную плату в Верховной Раде Украины, работая на должности помощника-консультанта народного депутата. После — подал документы на конкурс на занятие вакантных должностей на таможне и был назначен на Закарпатье, где отсиживался некоторое время работая старшим смены на таможенном посту «Тиса» в Чопе. Кроме того, Юрий Товт есть в реестре коррупционеров НАПК.

"И вот в феврале 2021 года осужденный таможенник оперативно получает должность во Львовской таможне, где его ранее ловили на взятке. Теперь об одном интересном "стечении обстоятельств": его отца, 56-летнего Товта Михаила Иосифовича, назначили начальником Закарпатской таможни", - говорится в материале издания.

С 2002 года Михаил Товт работал в Верховной Раде Украины — в должности помощника-консультанта народного депутата Виктора Балоги. С 2005 года-первым заместителем начальника Львовской таможни. С ноября 2007 года по август 2008 года — заместителем председателя государственной таможенной службы — начальником Западной региональной таможни. В период 2008-2017 годы — директором Западного казенного предприятия пробирного контроля Министерства финансов Украины.

В Едином государственном реестре деклараций удалось найти электронные декларации и других близких родственников Михаила Товта, которые были трудоустроены в таможенные органы. Речь идет, в частности, о его дочери — Виктории Товт, которая на Львовской таможне ГФС работает последние несколько лет и в это время занимает должность государственного инспектора отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Рава-Русская».

Также речь идет о зяте — Тарасе Таране, что работает государственным инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Львов-почтовый» Львовской таможни ДФС.

Перед тем, как одновременно трудоустроиться на таможенную службу (а произошло это в августе 2015 года) муж и жена — Тарас Таран и Виктория Товт чуть больше месяца в один и тот же период работали в аппарате Верховной Рады Украины.

Помощником-консультантом этого же народного депутата несколько лет подряд проработал и осужденный за взятку Юрий Товт.

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Автор: УНИАН