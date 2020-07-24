"Могут быть последователи или сеть": эксперт объяснил, чем опасен луцкий террорист

Для правоохранителей сейчас самое важное понять, действительно ли Кривош является фанатиком-одиночкой, либо у него есть последователи и сеть по Украине, считает эксперт.

Обвиняемый в терроризме Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, мог иметь последователей в других регионах Украины.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Он мне кажется вменяемым. Он вполне осознает характер своих действий. У него есть свое объяснение, зачем он это делал. Возможно, есть какая-то гиперболизация личности - маниакальный синдром, когда ты хочешь стать известным... А так он вполне осознавал характер своих действий, понимал, на что шел, и понимает, что ему грозит. Более того, он воспринимает это как свою минуту славы. О нем заговорили, его Telegram-канал и книжку рекламируют. Он сейчас может продвигать свои идеи", – сказал Мусиенко.

По его словам, для правоохранителей сейчас самое важное понять, действительно ли Кривош является фанатиком-одиночкой, или у него есть последователи и сеть по Украине.

"Это самое страшное, если есть такая сеть. Это очень угрожающе", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Он требовал, чтобы 24 человека, среди которых руководители правительства, парламента, судов, церквей, а также олигархи, записали и выложили в интернет видео со словами: "Я - террорист в законе". Также он настаивал, чтобы Зеленский обнародовал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Это требование президент выполнил. Свой поступок злоумышленник назвал "днем антисистемы".

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

23 июля, суд в киеве суд избрал меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Адвокат заявил журналистам, что не будет подавать апелляцию на это решение, как того пожелал Кривош.

На заседании суда Кривош назвал свой поступок перфомансом и опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановочным.

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