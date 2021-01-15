Жесткие карантинные ограничения, которые действуют в Украине до 25 января, можно отменить в том случае, если количество посетителей в общественных местах не будет уменьшаться.
Такое мнение высказал преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире канала "Украина 24".
По его словам, основная задача локдауна – уменьшить количество людей, которые приходят в магазины.
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"С точки зрения ограничений – действительно уменьшается, и люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, меньше посещают общественные места, включая супермаркеты. Основной вопрос, который сейчас стоит, – доверяет ли общество этим результатам? Тут было бы важно получить информацию от крупных торговых сетей – уменьшилось ли у них количество посетителей? Если этого не произошло – смысла в локдауне нет, и его нужно отменять раньше, чем 25 января", - пояснил врач.
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