С начала марта наблюдается рост поддержки гражданами возможного решения власти о введении «жесткого» карантина.

Более 60% украинцев поддерживают введение «жесткого» карантина в случае существенного роста уровня заболеваемости COVID-19.

Читайте такжеВ Украине не будут вводит комендантский час, в планах - новые ограничения - СМИОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«63% поддерживают введение «жесткого» карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 34% - противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки «жесткого» карантина», - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Кроме того, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса снизится в результате введения «жесткого» карантина, 37% - имеют противоположное мнение. Больше всего поддерживают «жесткий» карантин и верят, что он будет способствовать снижению уровня заболеваемости, респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.

Также сообщается, что 58% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Вместе с тем с ростом уровня заболеваемости интерес к этой информации увеличился. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины, отметили социологи.

Опрос проведен 26-28 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,0%.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров