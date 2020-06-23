Экс-нардеп Левус "взял" из бюджета полмиллиона компенсации за аренду жилья в столице, несмотря на наличие квартиры

Народный избранник получил деньги из госбюджета за наем номера в гостинице «Киев».

Перед судом предстанет еще один народный депутат Украины VIII созыва, который незаконно получил 544 тыс. грн компенсации за наем жилья в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате от «Народного фронта» Андрее Левусе.

Следствие установило, что несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, Левус незаконно получил из государственного бюджета 543,9 тыс. грн в качестве компенсации на расходы по найму номера в гостинице «Киев».

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Обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, досудебное расследование в отношении Левуса детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли с октября 2018 года.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн).

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