Для президента России Гордон - враг, заявил один из экс-руководителей компании ЮКОС.

Президент РФ Владимир Путин воспринимает украинского журналиста Дмитрия Гордона как антипода российского пропагандиста Владимира Соловьева и может попросить некоторые страны осуществить его экстрадицию в Россию.

Один из бывших руководителей российской нефтяной компании ЮКОС - российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин во время интервью Гордону, который является основателем издания "Гордон", предупредил, что ему не стоит ехать в страны, в которых он сомневается.

"Вы анти-Соловьев, вы для него (для президента России - Ред.) враг, без сомнения...", - заявил собеседник.

Бизнесмен добавил, что журналисту не стоит ехать в государства, в которых его могут продать за деньги.

"...Я даже сказал бы, в такие страны, в которых вы сомневаетесь... Там, где Путин может поднять трубку и попросить, и ему могут пойти тем или иным путем навстречу. Но сейчас таких стран очень мало, и они вам не нужны...", - предупредил он.

Напомним, 22 июля стало известно, что московский Басманный суд решил заочно взять под стражу Дмитрия Гордона якобы за "распространение заведомо ложных данных о ходе действий армии РФ", публичные "призывы к развязыванию агрессивной войны" и за якобы действия, "направленные на возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия".

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