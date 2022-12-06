Защитник Украины пережил российский плен, откуда он вернулся в сентябре 2022 года.

Дмитрий "Орест" возвращается на военную службу после того, как пережил российский плен. Он был немногословным: опубликовал лишь короткий твит, который сопроводил фото:

"Сегодня первый день, как вернулся на военную службу".

Сеть в восторге от такого поступка защитника Мариуполя, ему сразу стали писать слова благодарности: "Спасибо за защиту, господин "Орест", "С возвращением и спасибо за службу!", "С Праздником. Берегите себя", "Сил вам!".

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Дмитрий "Орест" Казацкий - что о нем известно

Казацкий - уроженец Малина Житомирской области. Вступил в ряды Нацгвардии, а затем - "Азова" и переехал в Мариуполь в 2015-м.

"Орест" - автор кадров из ранеными украинскими воинами на "Азовстали". Эти фотографии облетели весь мир, а самого Дмитрия стали называть "глаза Азовстали". Накануне эвакуации из железного сердца Мариуполя - завода "Азовсталь" - Казацкий обнародовал ролик "Последний день на Азовстали".

А по-настоящему легендарным стало фото Дмитрия с лучом света, которое назвали олицетворением силы духа всех защитников Мариуполя.

В сентябре Казацкого вместе с еще 200 украинцами вернули из российского плена.

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