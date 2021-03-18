По словам одного из нардепов, сотруднику охраны стало плохо из-за запаха в кулуарах.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов не курить в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале парламента.

"Я хочу обратиться к Аппарату Верховной Рады, народным депутатам: ВР не является IQOS-friendly. Поэтому я очень прошу использовать их только в местах, отведенных для приема соответствующих средств", - сказал первый заместитель главы парламента.

Так он отреагировал на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Лукашева о том, что из-за запахов в кулуарах стало плохо сотруднику охраны Рады.

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"Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правого входа в сессионный зал потерял сознание полицейский. Потому что он задыхается от того запаха, который идет от айкосов. В кулуарах нельзя находиться", - сообщил Лукашев.

По его словам, сотрудник охраны попросил депутата привлечь внимание к этой ситуации, потому что он "не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности".

Позже Лукашев добавил, что "журналисты ... постоянно также нарушают это правило, и в мужском туалете сделали невозможную атмосферу".

"Лучше пусть пьют, чем отравляют наш воздух", - подытожил нардеп.

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Автор: Татьяна Поляковская