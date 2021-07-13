Богдан Петренко

Совет национальной безопасности и обороны, который в последнее время является едва ли не главным нюсмейкером в Украине, заявил о создании нового механизма блокировки сайтов. А точнее - реестра запрещенных сайтов.

И хотя некоторые эксперты, проводя параллели с российским Роскомнадзором, уже увидели в этом Укркомнадзор, само по себе блокирование источников информации – это не обязательно "российский подход". Можно вспомнить ответные меры в YouTube, Fаcebook. Да чего же там, можно вспомнить блокировку Twitter-аккаунта Трампа во время президентских выборов. И также можно (и стоит) вспомнить статью 15 Конституции Украины, согласно которой "цензура запрещена".

Защищаясь от России такими методами, у нас всегда создаются риски, что мы сами превратимся в Россию

По поводу последнего отмечу, что риски для информационного пространства Украины сейчас настолько огромные, что без его защиты может сложиться так, что у нас не то, что 15 статья, у нас даже Конституция Украины перестанет действовать. А начнут действовать указы президента Российской Федерации.

Поэтому, с одной стороны, сайты в Украине блокируются не впервые. Еще в 2017 году Указом президента были заблокированы российские социальные сети и ряд пропагандистских российских и пророссийских сайтов, которые несли идеи русского мира в массы. Тогда это осуществлялось санкционным путем и имело временный характер. Сейчас, учитывая создание реестра и растущей субъектности СНБО, – все будет решаться значительно быстрее, субъективнее и навсегда. Прямо мечта популиста и достаточно удобно для тех, кто верит в технологию простых шагов.

Простая блокировка одних сайтов приведет к тому, что будут создаваться новые

С другой стороны, защищаясь от России такими методами, у нас всегда создаются риски, что мы сами превратимся в Россию. Так, с украинским языком и желто-голубым флагом по форме, но тоталитарно-авторитарной страной по содержанию.

Что же делать?

Во-первых, спрос порождает предложение. Простая блокировка одних сайтов приведет к тому, что будут создаваться новые. Потому что если есть часть электората, которая ностальгирует по "советам", то ей надо где-то читать информацию. Если эту информацию не будем создавать мы, ее будут создавать наши враги. То есть, необходимо создание информационного контента для этой категории, который, используя ностальгию, пропагандировал бы украинские ценности, а не ценности русского мира. Попытки были, например, телеканал "Дом". Но пока он этой миссии реализовать не смог.

Во-вторых, разработать четкие критерии, по которым сайт попадает в "черный список". Без таких критериев мы уже имели попытку запретить 426 украинских сайтов. И без таких критериев мы всегда будем иметь риски, что будут запрещаться не только сайты с пророссийскими месседжами, но и те, что позволят себе критиковать решения власти. Фактически - это может быть наступление на оппозицию.

Ни одна власть в Украине не достигла тотального контроля над СМИ, потому что для украинцев свобода - самая главная ценность

Кто-кто, а нынешняя власть знает, что информационная сфера определяет реальную жизнь даже больше, чем сама реальность. И то, как сложно отвечать на чужие запросы. Значительно проще самим удерживать на себе повестку дня. Поэтому всегда будет существовать соблазн запретить оппозиционный канал под предлогом "расшатывания государственности".

И еще одно. Отдельного внимания заслуживает мнение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о мерах в отношении отдельных людей, которые занимаются в интернете "политической грязью". Из-за того, что блокировать их невозможно, власть будет бороться с такими людьми "разными процессами". Я примерно представляю, что такое "разные процессы" - это весь спектр мероприятий. Вопрос в том, что я не совсем понимаю, что такое "политическая грязь". Его нет в юридической терминологии, поэтому, опять же, есть риски, что будут бороться со всеми, кто "косо посмотрел". К тому же, делать это будут всеми доступными методами.

Но не спешите переводить на украинский язык русскую аналитику и мемы о "статьях за перепост". Дело в том, что ни одна власть в Украине не достигла тотального контроля над СМИ, потому что для украинцев свобода – самая главная ценность. Конечно, в Украине можно пытаться поиграть в "сильную руку" и "авторитаризм". Но, как доказывает практика, эта игра приводит к обратному – к революциям и устранению тех, кто хотел ввести ограничения.

Богдан Петренко, первый заместитель директора Украинскогоинститутаисследования экстремизма

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