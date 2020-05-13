"Закон на стороне журналистов": в НСЖУ прокомментировали реакцию главы Одесской ОГА на "неудобный" вопрос

Чиновник решил выгнать журналистов и позвал в свой кабинет Нацгвардии.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал инцидент с участием руководителя Одесской ОГА Максима Куцого, который испугался вопроса журналистки по поводу закупок "скорых" и вызвал бойцов Нацгвардии.

Об этом Томиленко написал на странице в Facebook.

Сама журналистка телеканала "1+1" Юлия Червоненко в комментарии НСЖУ пояснила, что была поражена бурной реакцией чиновника, поскольку съемка происходила с его согласия.

"Мы встретились с ним на лестнице, попросили записать комментарий. Я показала свое удостоверение "1+1" и губернатор сказал, чтобы мы поднялись в его приемную. Потом нас пригласили в кабинет, на один вопрос Максим Куцый дал ответ, а на второй начал обвинять, что это провокация. Особенно я удивлена, причем тут Национальная гвардия?", - рассказала представительница СМИ.

По словам Томиленко, никакие вопросы не могут оправдать неадекватное поведение чиновников.

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"Журналист – не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию", - отметил он.

"Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций в должностных лиц – на чрезвычайно низком уровне", - добавил Томиленко.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу закупок "быстрых" и попытался выгнать ее с помощью нацгвардейцев. Как можно увидеть в ролике, руководитель Одесской области ведет себя неадекватно, а свой кабинет называет "режимным объектом".