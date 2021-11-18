Украина должна быть готова к уходу Путина и развалу РФ, считает он.

В России на смену Владимиру Путину не сможет прийти демократ, однако это не помешает ее будущему развалу.

Такой прогноз по ситуации в РФ озвучил экс-лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в интервью Алесе Бацман.

По его словам, исторически сложилось, что россиянам нужна "твердая рука, авторитарное управление, иначе сразу империя разваливается".

Распад России Ярош считает "делом одного поколения", а уход Путина, предполагает он, может произойти "кулуарным способом". По его словам, к этому должны быть готова Украина, чтобы вернуть себе оккупированные Крым и часть Донбасса.

Читайте такжеПутин жалуется, что Украина с Bayraktar и военными учениями не дает ему "расслабиться""Если брать возможность дворцовых переворотов, мне кажется, придет еще больший ястреб, чем Путин. Но это в конце концов тоже приведет к развалу. Это не будет укрепление империи", - прогнозирует он.

Как писал УНИАН, 2 ноября Ярош написал о своем назначении советником главнокомандующего ВСУ в соцсети, спровоцировав неадекватную реакцию российских пропагандистских СМИ.

При этом Ярош утверждает, что не считает себя членом команды президента Владимира Зеленского.

Кто такой Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош с 2013 по 2015 год был соучредителем и лидером общественного движения (впоследствии также и партии) "Правый Сектор".

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году Дмитрий Ярош баллотировался по 39 одномандатному избирательному округу (Днепропетровская область) и занял первое место. В конце 2015 года заявил о выходе из "Правого сектора".

В декабре 2015 года по инициативе Яроша было создано Украинскую добровольческую армию на базе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

В самом начале агрессии Российской Федерации против Украины был одним из первых, кто собрал добровольческий батальон и стал на защиту Украины. Российская пропаганда всячески пыталась демонизировать его разными историями.

Благодаря пропаганде РФ широко известна "визитка Яроша", которую якобы находили на местах пожаров, обстрелов и прочее.

Что было ранее

Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти Путина.

До этого журналист Иван Яковина рассказывал, что Путин под влиянием министра обороны РФ Сергея Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

Автор: Виолетта Орлова