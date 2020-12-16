Среди них и нынешний представитель ВР в КСУ Совгиря.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил, что 5 кандидатов соответствуют требованиям к кандидату на должность судьи Конституционного суда.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член комитета Сергей Демченко (фракция "Слуга народа") в Facebook.

"Сегодня Комитет правовой политики определился с кандидатами на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины", - написал он.

Кандидаты на должность судьи КСУ от Рады:

Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа", представитель парламента в КСУ -УНИАН);

Юрий Павленко (фракция " ОПЗЖ");

Николай Сирый;

Ольга Боднар-Петровская (была народным депутатом двух созывов, руководителем секретариата фракции " Батькивщина");

Дмитрий Журавлев.

"Все кандидаты отвечают таким требованиям Конституции: гражданин Украины, владеют государственным языком, на день назначения достигли 40 лет, имеют высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет", - отметил Демченко.

При этом он добавил, что "теперь будем ждать результатов спецпроверки".

Избрание судьи КСУ от Верховной рады: что надо знать

6 ноября Верховная Рада не поддержала ни одну из кандидатур на должность судьи КСУ.

Тогда на голосование выносились 4 кандидатуры. При рейтинговом голосовании кандидатуру Юрия Павленко (предложила фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") поддержали 154 народных депутата, кандидатуру Ольги Боднар-Петровской (предложила фракция "Батькивщина") - 126, кандидатуру Николая Сирого (предложила фракция "Европейская солидарность") - 97, кандидатуру Натальи Денисенко (предложила фракция "Голос") - 38.

После рейтингового голосования в сессионном зале для назначения на должность судьи КСУ была вынесена кандидатура Павленко, поскольку она набрала больше всего голосов. За его кандидатуру проголосовали только 100 народных депутатов (при необходимом минимуме 226).

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение профильному комитету провести повторный конкурс на должность судьи КСУ.

Как определено статьей 208 Регламента ВРУ, после проведения спецпроверки и всех процедур, кандидатуры будут вынесены на голосование в сессионный зал на рейтинговое голосование. Тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов, будет снова голосоваться для того, чтобы набрать минимум 226 голосов "за".

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Автор: Надя Пришляк