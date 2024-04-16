Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил бойцов за работу.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал большую партию дронов-самолетов и оборудование для беспилотников бойцам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали пилотам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев большую партию самолетов-камикадзе. А также катапульту для запуска беспилотников и ретранслятор. Всего вместе с вами мы отправим на передовую 200 таких самолетов", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил бойцов за работу.

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"Пользуясь случаем, хочу от всех нас поблагодарить защитников. "Черные Запорожцы" дают отпор оркам с 2014 года. В начале полномасштабного российского вторжения 72 бригада обороняла Киев, освобождала Бучу, Ирпень, Гостомель и другие территории Киевской области. А сейчас защищает Украину на востоке", – рассказал Палатный.

Защитники, в свою очередь, передали слова благодарности украинцам, которые донатят на дроны.

"Благодаря каждому и каждой из вас и с помощью этих самолетов мы будем каждый день уничтожать врага, приближая нашу Победу", – сказал заместитель командира роты ББПС 72 ОМБр с позывным "Марвел".

Сбор на большие дроны-самолеты продолжается.

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