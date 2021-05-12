ОЕОУ начинает сбор соответствующих писем.

В Объединенной еврейской общине Украины выступили с заявлением в поддержку строительства мемориала в Бабьем Яру.

В ОЕОУ отметили, что некоторые общественные организации, без всяких оснований имитируя мнение всей еврейской общины Украины, препятствуют строительству мемориального центра в Бабьем Яру.

Читайте такжеЕврейские общины призвали Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яру и не допустить политизации темы Холокоста"Вопрос мемориализации всемирно известной трагедии Бабьего Яра имеет высокий приоритет важности и требует немедленного продвижения с максимальным уровнем поддержки, который есть в обществе", - отмечают в общине.

Также там предупредили, что в случае отсутствия решения вопроса в ближайшее время существует высокий риск того, что в Бабьем Яру мемориальный комплекс не будет построен никогда.

"Объединенная еврейская община Украины заявляет о полной поддержке строительства мемориала памяти в Бабьем Яру Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", - говорится в заявлении.

Кроме того, ОЕОУ призывает лидеров еврейских организаций Украины выступить в поддержку строительства мемориального комплекса в Бабьем Яру и начинает сбор соответствующих писем.

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Автор: Григорий Бондарь