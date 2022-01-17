Церковники призвали украинцев не рисковать своим здоровьем.

Погружение в прорубь на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов. Церковь никогда не рекомендовала погружаться зимой в воду.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

Отмечается, что купание в проруби не смывает грехи, потому что грех - "внутренняя болезнь души" и для ее лечения нужно покаяться и измениться.

При этом в церкви напомнили, что в Евангелие говорится, что во время погружении в воды Иордана Спаситель освятил их и благословил таинство Крещения как необходимое условие для спасения. Он был безгрешен и сошел в воды, чтобы взять на себя грехи человечества и дать людям возможность спастись.

"Как же грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно "подражают"? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду", – указано в сообщении.

Читайте такжеВ Украину возвращаются 10-градусные морозы: где и когда будет холодрыга (карта)Кроме того, украинцам напомнили, что вода в Иордане зимой 12-16 градусов тепла. Также церковники удивлены традиции погружения в воду трижды и перекреститься перед этим.

"Купаться в проруби неподготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим", – подытожили в ПЦУ.

Ранее УНИАН писал, что Крещение празднуют 19 января В этот день Иисус принял Таинство Крещения в реке Иордан. Когда набирать воду, как ее хранить и как правильно купаться в проруби - читайте в материале

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