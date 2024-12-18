Сообщается, что руководителя КРАИЛ задержали за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Работники Государственного бюро расследований задержали руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта.

Как сообщила пресс-служба ГБР, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Во время досудебного расследования установили, что возглавляемое задержанным учреждение намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческой структуры, бенефициарными владельцами которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.

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Отмечается, что решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам.

"В ходе расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах", - говорится в сообщении.

В бюро проинформировали, что сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Кроме того, сообщается, что ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В бюро также добавили, что во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружен и изъят кокаин в крупных размерах.

Напомним, 18 декабря информированные источники в правоохранительных органах сообщили УНИАН о задержании главы КРАИЛ Ивана Рудого, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

4 декабря Верховная Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, предусматривающее, в частности, запрет рекламы азартных игр. Инициативу поддержали 239 депутатов.

Согласно законопроекту будет ликвидирован КРАИЛ и создан вместо него (до 1 апреля 2025 года) новый уполномоченный орган.

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