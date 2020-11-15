Коронавирус в Украине и мире 15 ноября 2020 / фото REUTERS

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем число случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 15 ноября в мире зафиксировано почти 54 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,3 миллиона человек. Свыше 34 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностировано 535857 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 10861 человека.

Выздоровели от болезни 241444 пациента, умерли 9603 больных.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 921 человека.

Всего в столице COVID-19 заболели 50620 людей. Коронавирус унес жизни 965 больных, преодолели болезнь 18759 киевлян.

Карантин выходного дня в Украине

Столичный спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжал работать 14 ноября, несмотря на введенный карантин выходного дня. Полиция закрыла заведение, составила административный протокол и начала уголовное производство.

А работа в субботу элитного киевского ресторана Havana закончилась штурмом.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 15 ноября

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Автор: Алина Вишневская