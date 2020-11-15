Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 ноября

Почти 54 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. В Украине COVID-19 обнаружили у почти 536 тысяч человек.

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