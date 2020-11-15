Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем число случаев коронавирусной болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 15 ноября в мире зафиксировано почти 54 миллиона случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,3 миллиона человек. Свыше 34 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностировано 535857 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 10861 человека.
Выздоровели от болезни 241444 пациента, умерли 9603 больных.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 921 человека.
Всего в столице COVID-19 заболели 50620 людей. Коронавирус унес жизни 965 больных, преодолели болезнь 18759 киевлян.
Карантин выходного дня в Украине
Столичный спорткомплекс "5 элемент", совладельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжал работать 14 ноября, несмотря на введенный карантин выходного дня. Полиция закрыла заведение, составила административный протокол и начала уголовное производство.
А работа в субботу элитного киевского ресторана Havana закончилась штурмом.
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