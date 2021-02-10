Также украинцы стали меньше пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Среди украинцев постепенно уменьшается общественный интерес к информации о COVID-19.

Читайте такжеЗеленский рассказал, для кого вакцинация от COVID-19 будет обязательнойОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«49% часто следят за новостями о коронавирусе, 24% делают это иногда, 16% - редко. 11% вообще не интересуются такими новостями. Динамика показывает, что постепенно общественный интерес к этой информации уменьшается, а чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины», - говорится в результатах.

Также 47% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное. По сравнению с ноябрем прошлого года показатели напряженности уменьшились. Высокий уровень тревожности, как и в предыдущих исследованиях, фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе.

По сравнению с ноябрем прошлого года частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Так, 78% опрошенных утверждают, что часто одевают защитную маску, 18% - иногда или редко, 4% - почти никогда. 63% часто дезинфицируют руки, 28% - иногда или редко, 8% - почти никогда. Лишь 10% часто используют защитные рукавицы, 31% - иногда или редко, 59% - почти никогда.

*** Опрос проводился 6-8 февраля среди населения Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Что предшествовало

Согласно опросу, проведенному Социологической группой «Рейтинг» в середине января, 51% украинцев часто интересовались новостями о коронавирусе, 26% - интересовались ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересовались этой информацией 10% опрошенных. Больше интереса к таким новостям проявляли люди старших возрастных групп. В динамике актуальность новостей о коронавирусе постепенно снижается.

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Автор: Константин Гончаров