В теплые дни осени заботливые петперенты позволяют своим любимцам бегать и играть на свежем воздухе подольше, наслаждаясь физическими упражнениями. Это увеличивает энергетические потери собаки. Повышенная физическая активность животных требует особого, более питательного питания. Удовлетворить энергетические потребности домашних питомцев помогает сухой корм премиум класса для активных собак Актив, созданный украинским брендом Клуб 4 Лапы на заводах KORMOTECH в Украине и Литве, а также на заказ в других странах ЕС. Продукция бренда успешно экспортируется более чем в 40 стран мира.

Преимущества линейки Актив от бренда Клуб 4 Лапы (Club 4 Paws Active)

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Сухой Корм ​​Клуб 4 Лапы Актив представлен двумя рационами – для активных взрослых собак малых и средних пород с учетом не только активности, но и размера животных:

сбалансированный состав корма с учетом размера собаки: для малых пород (Small Breed) – с повышенным содержанием белков и жиров, ведь малые собаки имеют более активный метаболизм, в отличие от средних пород.

размер гранул создан на основе особенности породы, чтобы собакам было удобнее их употреблять.

Качественный сухой корм для собак Club 4 Paws Active + PULLER соответствует самым высоким европейским стандартам, имеет оптимальное соотношение цены и качества в своем сегменте. Линейка Актив содержит больше питательных веществ и имеет целый ряд очевидных преимуществ, удовлетворяя потребности активных собак:

Повышенное содержание жиров и белков (15/28 – для средних пород, 18/30 – для малых пород) снабжают энергией, укрепляют мышцы.

Не менее 60% протеинов в составе корма приходится на белки животного происхождения из дегидратированного мяса курицы.

Сбалансированное содержание омега-кислот, витаминов, минералов, а также пребиотиков нормализующих кишечную микрофлору.

Уникальная формула Integramix для сердечно-сосудистой, пищеварительной и иммунной систем разработана нутрициологами бренда Клуб 4 Лапы.

Кроме того, рацион Клуб 4 Лапы Актив содержит уникальный продукт – вытяжку из виноградных косточек, являющуюся источником антиоксидантов.

Дополнительный бонус для петперентов и их активных собак – Пуллер – многофункциональный спортивный снаряд для игры и тренировки, идущий в комплекте с рационом. Информацию о его применении и пользе содержит каждая упаковка линейки Актив.

Активный образ жизни с Клубом 4 Лапы

Теплая погода осенью дарит хозяевам и их любимцам отличную возможность для продолжительных активных прогулок и игр на открытом воздухе. Это уникальная возможность одновременно позаботиться о здоровье как своей собаки, так и собственном. Также, общие прогулки – это отличная возможность углубить эмоциональную связь со своим четырехлапым другом. Лучше всего способствуют этому активные игры на свежем воздухе с использованием пуллера.

Что такое пулер? И как его использовать

Пуллер - орудие для активных игр с собакой, идеально подходящее для людей и животных с любым уровнем физической подготовки. Легкие эластичные кольца полностью удовлетворяют потребности собаки в физической активности и позволяют владель

Пулер – орудие для активных игр с собакой, идеально подходящее для людей и животных с любым уровнем физической подготовки. Легкие эластичные кольца полностью удовлетворяют потребности собаки в физической активности и позволяют владельцу рационально тратить свои силы, ведь нет необходимости бегать вместе с собакой. Существуют разные способы использования пуллера:

перетаскивание;

поощрение к прыжкам;

бросание на расстояние, чтобы собака приносила пуллер.

Каждая упаковка корма Клуб 4 Лапы Актив содержит ссылки на видеоуроки по использованию пуллера. Такой способ развлечений – отличная возможность превратить рутинные гигиенические прогулки в увлекательный и полезный досуг вместе с любимцем.

цу рационально расходовать собственные силы, ведь нет необходимости бегать вместе с собакой. Существуют различные способы использования пулера:

перетягивание;

поощрение к прыжкам;

бросание на расстояние, чтобы собака приносила пулер.

Каждая упаковка корма Клуб 4 Лапы Актив содержит ссылки на видеоуроки по использованию пулера. Такой способ развлечений - отличная возможность превратить рутинные гигиенические прогулки в увлекательный и полезный досуг вместе с любимцем.

Сочетание физической активности и здоровья вместе с Клуб 4 Лапы Актив

Обеспечить счастливую и здоровую жизнь своему любимцу совсем не сложно – уверяет ответственный украинский бренд питания для собак Клуб 4 Лапы. Для этого важно сочетать здоровую физическую активность со сбалансированным питанием. Этим требованиям в полной мере отвечает полноценный сбалансированный рацион для активных собак Клуб 4 Лапы Актив в сочетании с PULLER, заказать который можно в официальном интернет-магазине. Благодаря этому корму собака получает необходимую физическую нагрузку и питательное питание для энергичной и здоровой жизни.